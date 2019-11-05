В Костанайской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение
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Туман и гололед ожидаются в северных регионах Казахстана
Фото Жанары Каримовой

В Костанайской, Акмолинской и Туркестанской областях на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение, сообщает «Казгидромет».

6 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Костанае днем 6 ноября ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами сохраняются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем 6 ноября также туман, гололед, ветер юго-западный порывы 15 м/с. В столице туман и гололед.

6 ноября в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

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