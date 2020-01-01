МИД Узбекистана сообщил о переносе визита госсекретаря США

МИД Узбекистана сообщил, что визит госсекретаря США Майкла Помпео переносится "на более поздний срок".

"По взаимной договоренности намеченные на 5-6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с Государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в г.Ташкенте в формате «Центральная Азия – США» («С5+1») переносятся на более поздние сроки. Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении на сайте МИДа Узбекистана.

Помпео перед поездкой в Узбекистан должен был посетить Казахстан, где намечены его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и главой МИДа Мухтаром Тлеуберди.

Накануне в интервью американским СМИ Помпео не исключил, что отложит свою поездку из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Госдепартамент США и МИД Казахстана пока не сообщили о переносе визита.

Накануне в Багдаде группы протестующих пытались штурмом взять здание посольства США, протестуя против американских авиаударов. Вашингтон посчитал, что протесты срежессированы Тегераном.