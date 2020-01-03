Напряжение в стране нарастает после уничтожения ВВС США высокопоставленного иранского генерала
  • 1125
США призвали всех своих граждан немедленно покинуть Ирак
Фото AP

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Ирак из-за растущего в стране напряжения.

"В связи с растущим напряжением в Ираке и регионе, мы призываем граждан США покинуть Ирак немедленно", - говорится в заявлении Госдепа, размещенном в Twitter.

В нем также призвали граждан не пытаться попасть на территорию посольства в Багдаде, которое после атак на него 31 декабря и 1 января, полностью приостановило консульскую работу.

Посольство Франции в Ираке также призвало своих граждан к осторожности, передает CNN.

Этим утром в результате удара ВВС США был уничтожен высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Пентагон признал уничтожение Сулеймани, который, по его данным, планировал атаки на американские объекты. Иран пообещал принять "ответные меры".

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В «Казаэронавигации» заявили, что версия Bek Air о крушении самолета не соответствует действительности
Новости
Учредителей авиакомпании Bek Air назвали в Минюсте
Новости
Скончался Серикболсын Абдильдин
Новости
В Bek Air назвали свою версию крушения самолета под Алматы
Новости
Бизнесмен Искандер Еримбетов освобожден из колонии
Новости
Поселок Затобольск в Костанайской области преобразован в город