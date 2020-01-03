США призвали всех своих граждан немедленно покинуть Ирак

"В связи с растущим напряжением в Ираке и регионе, мы призываем граждан США покинуть Ирак немедленно", - говорится в заявлении Госдепа, размещенном в Twitter.

В нем также призвали граждан не пытаться попасть на территорию посольства в Багдаде, которое после атак на него 31 декабря и 1 января, полностью приостановило консульскую работу.

Посольство Франции в Ираке также призвало своих граждан к осторожности, передает CNN.

Этим утром в результате удара ВВС США был уничтожен высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Пентагон признал уничтожение Сулеймани, который, по его данным, планировал атаки на американские объекты. Иран пообещал принять "ответные меры".