Население Казахстана превысило 18,6 млн. человек

На 1 декабря 2019 года численность населения Казахстана составила 18 611 тыс. человек, увеличившись за январь-ноябрь прошлого года на 1,17%, говорится в информации комитета по статистике министерства национальной экономики страны. Население страны продолжает увеличиваться за счет городов-миллионников, западных и южных регионов.

Лидерами по прирост населения остаются столица страны (+4,96% за январь-ноябрь 2019 года), Алматы (+2,96%), Мангистауская область (+2,79%), Шымкент (+2,42%), Туркестанская (+1,62%) и Атырауская (+1,66%) области.

Население выросло также в Актюбинской (на 1,27%), Кызылординской (1,07%), Алматинской (0,75%), Западно-Казахстанской (0,66%) и Жамбылской (0,40%) областях.

В остальных регионах страны – в центре, на севере и востоке – население продолжает снижаться. Этот тренд остается неизмененным на протяжении нескольких лет.

Население Северо-Казахстанской области за январь-ноябрь 2019 года сократилось на 0,96%, в Восточно-Казахстанской – на 0,60%, в Костанайской - на 0,46%, в Акмолинской – на 0,25%, в Павлодарской – на 0,18%, в Карагандинской – на 0,12%.

В большинстве регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло в 2019 году на 1,66% до 10 876 тыс. человек, сельское население выросло на 0,49% - до 7 735 тыс. человек. При этом в 8 из 14 регионов страны (не включена крупнейшие города) сельское население сокращалось. Городское население убывало только в трех регионах Казахстана – Алматинской, Павлодарской и Акмолинской областях.

Доля городского населения в Казахстане продолжает расти и составляет на 1 декабря 2019 года 58,4%, доля сельского населения - 41,6%. С начала года доля городского населения увеличилась на 0,3 процентных пункта.