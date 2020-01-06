SCAT возобновил регулярные рейсы из Казахстана в Сиань

Авиакомпания SCAT запустила прямые регулярные рейсы по новому маршруту из столицы Казахстана в китайский город Сиань. По информации пресс-службы компании, первый рейс по новому регулярному направлению был выполнен 30 декабря 2019 года.

Вылет по новому маршруту – каждый понедельник и пятницу. Время в пути составляет 5 часов. Предусмотрены удобные стыковки в городах Казахстана для транзита. Полеты совершаются на воздушных судах Boeing-737.

«Новый рейс позволит представителям бизнес-сообществ, а также туристическим группам планировать поездки с максимально удобным графиком, экономя один из важнейших ресурсов современного общества – время. Авиакомпания уже выполняла рейсы из Казахстана в Сиань, и мы рады возобновить это регулярное сообщение уже из столицы РК», - отметил сегодня на пресс-конференции директор комплекса по наземному обслуживанию АО «Авиакомпания «SCAT», Даулет Хамзин.

Посол КНР в РК Чжан Сяо, представитель международного пэропорта «Нурсултан Назарбаев»- Людмила Копейчук и Даулет Хамзин отметили, что запуск прямого сообщения придаст новый импульс развитию взаимоотношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, а так же внесет вклад в развитие въездного и выездного туризма.