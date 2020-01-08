Военные базы США в Ираке подверглись ракетному обстрелу

Две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана, сообщает Русская служба ВВС .

По информации главного представителя Пентагона, помощника министра обороны США по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, по американским базам в Аль-Асаде и Эрбиле было выпущено более десятка баллистических ракет.

«Очевидно, что эти ракеты были выпущены с территории Ирана и были нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционный персонал США в Аль-Асаде и Эрбиле», - сказал Хоффман.

Иранская же пресса сообщает, что по американским базам было выпущено больше 30 ракет.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что это было возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани. КСИР предупредило союзников США, что они будут атакованы, если их страны будут использованы для нападения на Тегеран.

«Мы предупреждаем всех союзников США, которые предоставили свои базы террористической армии, что любая территория, которая станет отправной точкой агрессивных действий против Ирана, подвергнется нападениям», - говорится в заявлении КСИР, которое передало государственное телевидение Ирана.

Позже СМИ сообщили, что КСИР начал вторую волну ракетных ударов по американским базам. По информации источника CNN, «13 ракет попали в авиабазу Айн-Асад в Аль-Анбаре». Иран также заявил, что он нанес удар по авиабазе Аль-Асад с помощью «десятков баллистических ракет».