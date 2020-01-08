Жанболат Мамай пригласил казахстанцев на учредительный съезд Демократической партии

Один из основателей и лидер Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай пригласил казахстанцев на ее первый учредительный съезд, который состоится 22 февраля.

«Приглашаем на это собрание представителей группы инициаторов Демократической партии, общественных активистов, журналистов и граждан, патриотов Казахстана», - сообщил Жанболат Мамай в своем обращении.

Съезд Демпартии состоится 22 февраля в Алматы, в банкетном зале Almaty Hall в 11:00. На нем будут презентованы устав и программа партии.

26 декабря Министерство юстиции зарегистрировало организационный комитет по созданию Демократической партии. О создании партии было объявлено в середине октября. Ее инициаторами, помимо Мамая, стали политик Тулеген Жукеев, журналист Сергей Дуванов, общественный деятель Галым Агелеуов и другие.

Ранее партия потребовала не проводить парламентские выборы в стране, пока не будут проведены политические реформы, и не будут приняты поправки в законодательство, «которые снизят регистрационный порог с 40 000 до 500 человек».

На втором заседании Нацсовета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев анонсировал планируемые поправки в законодательство о политических партиях. Планируется сократить регистрационный порог с 40 до 20 тысяч человек.