КФГД снизил максимальные ставки по годовым срочным депозитам на февраль

«По сравнению со ставками на январь, вслед за ставками на рынке изменения произошли по срочным депозитам на 12 месяцев с правом пополнения и без – они уменьшились на 0,4 процентных пункта», - говорится в сообщении.
В январе ставка по депозитам с возможностью пополнения составляет 11,1%, в феврале она составит 10,7%; без пополнения – 11,6% в январе и 11,2% в феврале.
По остальным депозитам в национальной валюте максимальные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне.
Напомним, что с сентября 2019 года максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге рассчитываются на основании рыночных трендов – снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.
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