По остальным депозитам ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне
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КФГД снизил максимальные ставки по годовым срочным депозитам на февраль
фото Жанары Каримовой

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль 2020 года, сообщается на сайте КФГД.

«По сравнению со ставками на январь, вслед за ставками на рынке изменения произошли по срочным депозитам на 12 месяцев с правом пополнения и без – они уменьшились на 0,4 процентных пункта», - говорится в сообщении.

В январе ставка по депозитам с возможностью пополнения составляет 11,1%, в феврале она составит 10,7%; без пополнения – 11,6% в январе и 11,2% в феврале.

По остальным депозитам в национальной валюте максимальные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне.

Напомним, что с сентября 2019 года максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге рассчитываются на основании рыночных трендов – снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.

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