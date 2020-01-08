Более 1 тыс. изнасилований совершено в Казахстане в 2019 году – МВД

Более одной тысячи изнасилований совершено в Казахстане в 2019 году, 15% из которых – над несовершеннолетними. Кроме того, 51% уголовных дел, рассматриваемых по этой статье, в прошлом году были прекращены за примирением сторон, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Напомним, что поправками в законодательство, направленными на усиление защиты личности, которые подписаны президентом 31 декабря, ужесточается ответственность за половые преступления и полностью исключается примирение сторон.

«31 декабря 2019 года глава государства подписал закон по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усилению защиты прав личности. Данным законом были внесены поправки в 10 глав Уголовного кодекса, которые коснулись 69 статей Уголовного кодекса и 72 статей Уголовно-процессуального кодекса. Закон разработан на основе результата пятилетнего мониторинга практики применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Изучение эффективности применения законодательства позволило выработать поправки, направленные на усиление защиты прав граждан», - напомнил Адилов.

В первую очередь, подчеркнул он, изменения коснулись наиболее чувствительных для общественности правонарушений. Речь идет о преступлений против личности, против семьи и несовершеннолетних.

«Учитывая, что в соответствии со статьей 1 Конституции РК высшими ценностями признается человек, его жизнь, права и свободы, одним из наиболее опасных видов сегодня являются половые преступления. В 2019 году совершено более тысячи изнасилований, из них в 15% случаях пострадали несовершеннолетние. Несмотря на общее ежегодное снижение, к сожалению, в отношении детей такие преступления продолжают совершаться, что, естественно, вызывает негативную реакцию и особую тревогу у общественности. Схожими преступлениями являются насильственные действия сексуального характера. Объект таких преступлений составляет 34% по отношению к изнасилованиям. Учитывая, что данные преступления влекут тяжкие последствия, отрицательно сказываются на здоровье и психике потерпевших, особенно малолетних, способствуют распространению разврата и снижению культуры общества. Ужесточение ответственности за совершение таких преступлений на фоне обще гуманизации уголовного законодательства является вполне оправданным», - подчеркнул глава следственного департамента.

Он напомнил, что если ранее за изнасилование и насильственные действия сексуального характера наказание составляло от 3 до 5 лет лишения свободы, то теперь они отнесены к категории тяжких и наказываются сроками от 5 до 8 лет. Более того, полностью исключена процедура примирения сторон.

«По новому закону никаких компромиссов не будет. Насильник однозначно будет привлечен к уголовной ответственности, к лишению свободы. Теперь потерпевшие от половых преступлений не будут подвергаться назойливому уговору или угрозам со стороны родственников полового насильника, потому что в этом пропал смысл. Все уголовные дела по насильникам будут передаваться исключительно в суд», - подчеркнул Адилов.

По его информации, только в 2019 году 51% уголовных дел по изнасилованиям были прекращены в соответствии с положениями Уголовного кодекса.

«Насильники совершившие правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 120 – это изнасилование и 121 - насильственные сексуального характера, при наличии встречного заявления, заявления о примирении сторон, освобождены от уголовной ответственности. Такая практика применения закона создавала почву для критики со стороны общественности. Теперь необходимость отбывания большого срока наказания не позволит безрассудно совершать насильственные и половые преступления», - резюмировал он.