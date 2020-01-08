Цены на нефть устремились вниз после выступления Трампа

Цены на нефть пошли резко вниз после обращения президента США Дональда Трампа к нации, в котором он дал понять о том, что Вашинтон не планирует военных мер в отношении Ирана.

Цена на нефть марки Brent снижается на 3,47% и к 23:35 по времени Алматы торгуется по $65,98 за баррель. Падение цены на североамериканскую WTI еще значительнее - 4,06% - до $60,25 за баррель.

В понедельник цены на Brent достигали $70 на пике обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В своем обращении к нации Трамп заявил о намерении ввести новые санкции в отношении Ирана. Кроме того, он отметил, что США - "номер один в мире по производству нефти" и давно не нуждаются в нефти с Ближнего Востока.

Аналитики восприняли выступление Трампа как разрядку в конфликте с Ираном, который обострился после уничтожения по приказу президента США иранского генарала Кассема Сулеймани. Минувшей ночью Иран атаковал военные базы в Ираке, где расположены американские военные. По данным Вашингтона, в результате атаки никто не пострадал, Тегеран заявил о 80 погибших американских солдатах.