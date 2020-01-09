Иран не будет предпринимать новых военных действий в отношении США

Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Соединенных Штатов, пишет РБК .

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», - заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В то же время министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран и впредь будет действовать пропорционально в случае нападения со стороны США.

Напомним, в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке. Так Иран отреагировал на убийство командира КСИР Касема Сулеймани 3 января. Сулеймани был убит в результате атаки США вблизи аэропорта Багдада по приказу Дональда Трампа в оборонительных целях. Власти США считают, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Иран расценил убийство генерала как «акт международного терроризма» и пообещал отомстить.