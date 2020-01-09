В Казахстане снимут сериал о жизни Абая

В рамках празднования 175-летия со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева пройдет более 500 мероприятий, будут сняты документальные фильмы и сериал. Об этом говорится в статье президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», опубликованном на Акорде.

«В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Чтобы отметить годовщину великого сына нашего народа, была создана специальная комиссия. Планируется организовать масштабные мероприятия как на национальном, так и на международном уровне. Но не все это должно быть праздником, а скорее духовным просветлением», - отмечает президент.

Токаев считает, что произведения великого поэта актуальны и сегодня, а «идеи Абая всегда могут быть духовной пищей для всех нас».

«Если мы хотим восстановить национальное самосознание и сформировать конкурентоспособную нацию, мы должны внимательно прочитать работы Абая. Его взгляды на различные процессы в обществе сегодня очень полезны для Казахстана. Необходимо переосмыслить обоснование и рациональное использование его труда в модернизации нации», - подчеркнул глава государства.

Токаев сообщил, что в этом году будет проведено более 500 мероприятий на международном, национальном и региональном уровнях, посвященных 175-летию Абая. Главным событием станет Международная научно-практическая конференция «Наследие Абая и мировая духовность», которая состоится в августе в Семее в сотрудничестве с ЮНЕСКО. В октябре в столице пройдет международная конференция.

«Эти встречи позволят изучить личность и наследие Абая и открыть путь к его творчеству на благо нового Казахстана XXI века», - считает президент.

Кроме того, произведения великого поэта будут переведены на английский, арабский, японский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, русский, турецкий и французский языки. Будет снято несколько документальных фильмов и сериалов о жизни, наследии поэта, его роли в развитии казахской культуры. Пройдут театральные и музыкальные фестивали на национальном и международном уровнях.

«В этом году награды посвящены творчеству Абая. Государственная премия за лучшие произведения в области литературы и искусства теперь будет называться государственной премией имени Абая», - добавил Токаев.

Вместе с тем планируется создание «центров Абая» при посольствах Казахстана в России, Франции, Великобритании и других странах.

«В то же время я считаю, что правительство должно принять следующие меры, чтобы максимально повысить личность Абая. Семипалатинская область – одно из самых священных мест в истории Казахстана. Поэтому город Семей, занимающий особое место в духовном развитии страны, должен быть обозначен как исторический центр. Нам необходимо развивать социально-экономический комплекс города и модернизировать его историко-культурные объекты в соответствии с новыми требованиями. Я поручаю правительству принять соответствующие меры в этом отношении», - отметил президент.

Кроме того, он считает, что необходимо обратить особое внимание на Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борлы», сделать его центром научно-просветительской работы. А в Джидебае будет построено новое здание музея.

Также президент считает важным оказывать носударственную поддержку журналу «Абай», который был основан в 1918 году в Семипалатинске Мухтаром Ауэзовым и Жусупбеком Аймаутовым.