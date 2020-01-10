«Белавиа» запустит рейсы еще в 4 города Казахстана

Белорусская авиакомпания «Белавиа» летом запускает рейсы из Минска в 4 города Казахстана: Актау, Караганда, Павлодар и Костанай, сообщает комитет гражданской авиации.

По информации КГА, договоренности об открытии рейсов были достигнуты между комитетом гражданской авиации и авиационными властями Республики Беларусь в декабре 2019 года на конференции ИКАО в Иордании.

«Авиакомпания «Белавиа» открывает ряд рейсов в города Казахстана. В настоящее время авиакомпанией начата продажа авиабилетов на рейсы Минск – Актау, Минск – Караганда, Минск – Павлодар и Минск – Костанай, которые будут выполняться в летний период 2020 года», - уточняется в сообщении.

Сейчас белорусская авиакомпания выполняет круглогодичные рейсы в столицу Казахстана и Алматы. А с июля рейсы по направлению Минск – Алматы станут ежедневными.