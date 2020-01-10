Решение о дальнейшей работе Bek Air будет принято после всех проверок – МИИР

Решение о дальнейшей работе Bek Air будет принято после всех проверок. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

«В настоящее время по поручению президента РК проводится проверка всех отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские авиарейсы, на соответствие требований по безопасности полетов в части соблюдения норм по поддержанию летной годности, правил производства полетов, подготовки авиационного персонала», - напомнил Камалиев.

Что касается работы Bek Air, деятельность которой приостановлена в результате авиакатастрофы, то «Авиационной администрацией Казахстана в настоящее время осуществляется проверка компании с участием представителей британского агентства гражданской авиации, европейского агентства гражданской авиации».

«По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании. В ближайшее время результаты проверки будут опубликованы», - сказал Камалиев.