Также ведутся проверки остальных авиакомпаний Казахстана
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Решение о дальнейшей работе Bek Air будет принято после всех проверок – МИИР

Тамара Вааль, Vласть

Решение о дальнейшей работе Bek Air будет принято после всех проверок. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

«В настоящее время по поручению президента РК проводится проверка всех отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские авиарейсы, на соответствие требований по безопасности полетов в части соблюдения норм по поддержанию летной годности, правил производства полетов, подготовки авиационного персонала», - напомнил Камалиев.

Что касается работы Bek Air, деятельность которой приостановлена в результате авиакатастрофы, то «Авиационной администрацией Казахстана в настоящее время осуществляется проверка компании с участием представителей британского агентства гражданской авиации, европейского агентства гражданской авиации».

«По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании. В ближайшее время результаты проверки будут опубликованы», - сказал Камалиев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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