Арестованные на митинге в Алматы 16 декабря заявили о нарушениях своих прав

Арестованные на митинге 16 декабря и державшие в спецприемнике Алматы голодовку заявили о нарушениях своих прав во время задержаний и суда над ними.

«Мы мирно собрались (16 декабря на площади – V). Никаких законов не нарушали, правопорядок не нарушали. Каждый из нас высказал свое мнение», - сказал один из них Канат Джакупов на пресс-конференции в понедельник.

Задержанных удерживали в управлении полиции более трех часов без предоставления адвокатов и права на звонок, сообщили они.

Административные дела, по которым судили задержанных, были подготовлены наспех, заявили участники пресс-конференции. Обвинения по статье 488 часть 1-3 (нарушение порядка организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций) зачитывались в «конвейерном» порядке.

Когда апелляции задержанных на митинге отклонили, они начали голодовку в спецприемнике. Ранее, отвечая на запрос Vласти, в департаменте полиции города признали факт голодовки, добавив, что «за состоянием административно арестованных лиц следят ежедневно медицинские работники».

«Там присутствовал дежурный медик, измерял давление, смотрел, дышит не дышит. Когда просили Марату (Марат Курбанов, один из арестованных – V), который пережил две операции, лекарства, их не дали», - сказал Джакупов.

Также арестованные 16 декабря сообщили, что скорую помощь не вызывали, когда об этом просили.

Активисты подчеркнули, что считают аресты и суд над ними незаконными, нарушающими их конституционные права на мирные собрания и свободу слова.

В пресс-релизе, подготовленном активистами, есть призыв к правозащитным организациям: «Просим вас от нашего имени, немедленно подать жалобы в Верховный суд РК на действия всех судей и прокуроров, виновников судебного произвола от 16 и 20.12.20 г. Параллельно просим правозащитные организации оформить жалобы на действия конкретных лиц, а именно судей и прокуроров, руководителей полиции ДВД г. Алматы в европейские суды (граждане Казахстана не имеют возможности обращаться в Европейский суд по правам человека – V). Просим европейские институты ввести санкции против всех судей и прокуроров – участников судебного произвола от 16 и 20.12. 2019».

Vласть обратилась с запросом в департамент полиции Алматы и надеется получить ответ в скором времени.

Напомним, 16 декабря 2019 года в Казахстане прошли мирные митинги. В Алматы и столице они переросли в шествия, которые закончились задержаниями, несмотря на то, что люди двигались по тротуарам и не создавали помех движения автомобилей или других пешеходов.

16 декабря – День Независимости, но митинговавшие также почтили память жертв событий декабря 1986 года и жертв расстрела забастовки рабочих-нефтяников в Жанаозене в 2011-м.

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