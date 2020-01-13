Из-за вспышки пневмонии в Китае Казахстан усилил контроль на въездах в страну

Из-за вспышки пневмонии в Китае Казахстан усилил контроль на всех видах транспорта, следующего из КНР, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова.

«Как комитет, со своей стороны мы предприняли ряд мер. Было издано постановление главного санитарного врача обо всех необходимых мероприятиях в данной ситуации. Наш департамент на транспорте усилил контроль везде, где имеются сообщения, как железнодорожные, так и воздушные с КНР. Обучен пилотный состав, бортпроводники, разработаны специальные памятки, которые были выданы выезжающим и прибывающим в страну», - сообщила Бюрабекова.

Кроме того, по ее информации комитет проинформировал министерство иностранных дел о сложившейся ситуации, чтобы те, в свою очередь, информировали всех, кто выезжает за пределы Казахстана.

В целом, напомнила Бюрабекова, первый случай заболевания пневмонией в КНР зарегистрирован 8 декабря прошлого года, а последний - 3 января этого года. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения был зарегистрирован 41 подтвержденный случай. «Из них 7 пациентов в тяжелом состоянии, 1 пациент скончался из-за наличия тяжелой сопутствующей патологии. На сегодняшний день [новых случаев] регистрации данного заболевания нет. Не выявлен путь передачи от человека к человеку и больше связывают заболеваемость с людьми, которые работали на рынке морепродуктов в городе Ухань, либо были постоянными посетителями», - заключила она.