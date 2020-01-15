Никто из военных не пострадал
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По базе США в Ираке нанесли ракетный удар
фото с сайта tasnimnews.com

Расположенная к северу от Багдада американская военная база Эт-Таджи подверглась ракетной атаке, сообщает РБК.

По информации телеканалов Al-Hadath и Al Sumariya, по базе было выпущено пять ракет. Иракские военные сообщили, что обстрел вели из систем залпового огня.

Пока никто пока не взял на себя ответственность за нападение.

Официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс заявил, что в результате атаки «ни одни военнослужащий не пострадал».

8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил около десяти баллистических ракет по американской базе в Ираке в ответ на ликвидацию главы элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. По словам президента США Дональда Трампа, Сулеймани планировал взорвать американское посольство.

12 января неизвестные обстреляли авиабазу ВВС США Балад, расположенную к северу от Багдада. По аэродрому выпустили несколько снарядов, пострадали 4 человека, но среди пострадавших нет американских военнослужащих.

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