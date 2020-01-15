Казахстан проведет переговоры с Беларусью о поставках нефти на этой неделе - Минэнерго

Запрос от Беларуси на поставку нефти поступил, на этой неделе, как ожидается, в Казахстан приедут представители «Белнефтехима» для переговоров, сказал в среду журналистам глава Минэнерго Нурлан Ногаев.

«Заявление, просьба от «Белнефтехима» поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны», - сказал Ногаев.

Он пообещал, что ведомство организует встречу с ресурсодержателями Казахстана.

«Если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна», - отметил министр.

По его словам, встречу с белорусской стороной планируется провести до 20 января.