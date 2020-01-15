Мамин отправляется в Давос, чтобы обсудить вызовы для Центральной Азии

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин примет участие в 50-м юбилейном Всемирном экономическом форуме в Давосе, стартующем через неделю. Вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он примет участие в сессии, посвященной вызовам для Евразии, говорится на сайте форума.

Помимо Мамина и Алиева, в сессии, как ожидается, примет участие председатель правления российского ВТБ Банка Андрей Костин. Спикеры обсудят будущее региона, которому предстоит искать решения для удовлетворения потребностей растущего и молодеющего населения Центральной Азии.

Между тем главной темой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон, он необходим для поиска ответов на самые сложные вызовы в сегодняшнем мире – от разногласий в обществе, вызванных имущественным неравенством и политическими расколами, до климатического кризиса, пишут Ведомости.

Всемирный экономический форум накануне также опубликовал обновленную версию Давосского манифеста, первый вариант которого был принят в 1973 году. В Давосском манифесте 2020 года «поднимается ряд важных вопросов нашего времени, включая справедливую уплату налогов, нулевую терпимость к коррупции, вознаграждение топ-менеджеров, уважение прав человека», заявили организаторы форума.

«Цель компании – вовлечь все заинтересованные стороны в совместный и устойчивый процесс создания стоимости. Создавая ее, компания служит интересам не только своих акционеров, но и всех стейкхолдеров – сотрудников, клиентов, поставщиков, местных сообществ и общества в целом. Понять и согласовать различные интересы всех заинтересованных сторон наилучшим образом возможно через общую готовность проводить политику и принимать решения, обеспечивающие процветание компании в долгосрочной перспективе», – говорится в манифесте.

В работе с клиентами компаниям нужно делать предложения, которые в наибольшей степени отвечают их потребностям, следовать правилам честной конкуренции, противостоять коррупции, информировать клиентов о функциональных характеристиках продукции, в том числе тех, что могут иметь негативных эффект. Чтить достоинство своих сотрудников и относиться к ним с уважением, способствовать обеспечению их занятости путем постоянного повышения квалификации или профессиональной переориентации. Рассматривать поставщиков как партнеров в создании стоимости, давать равные шансы новым участникам рынка. Служить обществу в целом, уплачивая справедливую долю налогов, поддерживая сообщества, в которых они работают, сохранять окружающую и материальную среду для будущих поколений. Обеспечивать акционерам доход от инвестиций, учитывающий предпринимательские риски и необходимость постоянных инноваций и капиталовложений. Компании должны «ответственно управлять созданием стоимости в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах с целью обеспечить устойчивый доход для акционеров, который не приносит будущее в жертву настоящему».

«Компания – больше, чем экономическая единица, генерирующая благосостояние. Будучи частью более крупной общественной системы, она также способствует реализации устремлений людей и общества. Результаты ее деятельности должны измеряться не только доходом акционеров, но также и тем, как она достигает целей в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. Вознаграждение топ-менеджеров должно отражать их ответственность перед заинтересованными сторонами», – говорится в манифесте.

Транснациональные компании сами, наряду с правительством и гражданским обществом, являются заинтересованной стороной в обеспечении нашего глобального будущего. Они должны развивать свои профессиональные знания и умения, использовать предпринимательство и соответствующие ресурсы, чтобы вместе с другими компаниями и стейкхолдерами улучшать ситуацию в мире – такими словами завершается манифест.

В этом году форум в Давосе пройдет 21–24 января. В нем примут участие около 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. На форуме в этом году ждут президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель; новую председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен; вице-премьера Китая Хан Чжэн; президента Украины Владимира Зеленского, лидеров Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана и других стран. Форум также соберет известных экономистов, финансистов и общественных деятелей. Одним из ключевых спикеров второго дня форума станет шведская активистка Грета Тунберг.