Вашингтон сохранил ряд пошлин на китайские товары
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США и Китай подписали первый пакет документов по торговой сделке
Фото Reuters

США и Китай подписали в среду первый пакет документов по торговой сделке, сообщает Reuters. Дональд Трамп надеется, что подписание второго пакета будет в скором времени, а до этого момента оставляет в силе ряд пошлин на китайские товары.

Центральным элементом сделки является обещание Китая приобрести в течение двух лет сельскохозяйственной продукции и других товаров и услуг дополнительно на $200 млпрд, что превышает базовый уровень закупок в $186 млрд в 2017 году. Обязательства включают в себя $54 млрд на дополнительные закупки энергии, $78 млрд на дополнительные производственные закупки, $32 млрд на сельскохозяйственную продукцию и $38 млрд на услуги.

Вице-премьер Китая сообщил, что китайские компании будут покупать сельскохозяйственную продукцию США на $40 млрд в год в течение следующих двух лет, «исходя из рыночных условий». Пекин отказывался от обязательств покупать определенное количество американской сельхозпродукции ранее.

Вместе с тем согласно первой фазе соглашения Вашингтон отменил запланированное на декабрь 2019 года повышение пошлин на товары из Китая, включая мобильные телефоны, игрушки и ноутбуки и вдвое снизил тарифную ставку до 7,5% с других китайских товаров на сумму около $120 млрд, включая плоские телевизоры, наушники Bluetooth и обувь. Но при этом США оставили в силе 25% тарифы для китайских промышленных товаров и компонентов на $250 млрд, используемых американскими производителями, а Китай – ответные тарифы на товары США на сумму более $100 милрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласится отменить оставшиеся пошлины, как только обе стороны договорятся о второй части торгового соглашения. Он уверен, что эти переговоры начнутся в ближайшее время. Признавая необходимость дальнейших переговоров с Китаем, он приветствовал соглашение как победу для экономики США и торговой политики его администрации.

«Вместе мы исправляем ошибки прошлого и обеспечиваем будущее экономической справедливости и безопасности», - сказал Трамп в Белом доме.

Вице-премьер Китая Лю зачитал письмо председателя КНР Си Цзиньпина, в котором китайский лидер оценил эту сделку как знак того, что две страны могут разрешить свои разногласия путем диалога.

Однако аналитики считают, что сделка не решает структурные экономические проблемы, которые привели к торговому конфликту, не полностью устраняет тарифы, замедляющие мировую экономику, и устанавливает труднодостижимые цели закупок. В частности, по их мнению, сделка, не отменяет ответных тарифов на американский экспорт фермерских хозяйств, делает фермеров «все более зависимыми» от закупок, контролируемых государством в Китае, и не затрагивает «большие структурные изменения». Но также сделка может быть стимулом для американских фермеров, автомобилестроителей и производителей тяжелого оборудования.

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