Его пресс-служба просит "воздержаться от выводов"
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Правоохранительные органы хранят молчание о ситуации вокруг Бакауова
Фото портала pavlodarnews.kz

Правоохранительные органы продолжают сохранять молчание о ситуации вокруг акима Павлодарской области Болата Бакауова. Накануне источники сообщали о его задержании, официального подтверждения этой информации нет.

В пресс-службе Комитета национальной безопасности корреспонденту Vласти сказали, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о задержании Бакауова. Здесь также не прояснили, следует ли ожидать какого-то официального комментария о задержаниях в акимате Павлодарской области. "Как будет, если что-то будет, мы дадим значит", - сказала сотрудница пресс-службы по телефону.

Не владеют информацией и в пресс-службе агентства по противодействию коррупции.

Накануне вечером пресс-служба акимата Павлодарской области констатировала, что "нет никаких официальных подтверждений" о задержании акима региона и попросила "воздержаться от выводов".

При этом ближе к ночи в акаунте Бакауова в Instagram был опубликован пост о проведенном накануне совещании. В публикации не упоминалась информация о задержании или следственных мероприятиях.

Между тем, как сообщает портал Ratel.kz, запланированная на четверг коллегия управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области, отменена. Журналист, пишет издание, ожидали, появится ли на мероприятии аким региона.

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