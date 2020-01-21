Узбекистан втрое увеличил привлечение иностранных инвестиций в 2019 году

Узбекистан более чем в три раза нарастил объем привлеченных иностранных инвестиций в минувшем году, сообщило министерство инвестиций и внешней торговли республики.

По данным ведомства, общий объем иностранных инвестиций и кредитов составил $13,3 млрд., включая прямые иностранные инвестиции – $9,3 млрд. и средства международных финансовых институтов - $4 млрд.

Министерство приводит данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), согласно которым, в странах Центральной Азии рост объемов иностранных инвестиций в прошлом году составил в среднем 8-10%. В Узбекистане показатель вырос в 3,2 раза, что «обеспечило республике лидерство по темпу роста среди стран региона», отмечает ведомство.

Основными иностранными инвесторами выступали Китай, Россия и Германия, отмечает министерство. «При этом общее число стран-инвесторов в экономику Узбекистана превысило отметку в 50, за счет чего доля крупнейших стран-инвесторов снизилась до 34% от общего объема привлеченных прямых иностранных инвестиций и кредитов», - говорится в сообщении.

По информации министерства инвестиции, активный рост привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдался в электротехнической (в 7,5 раза), металлургической (4,6 раза), текстильной (2,5 раза), кожевенно-обувной (2,1 раза) и нефтегазовой (2 раза) отраслях.

В 2020 году республика планирует привлечь $7,1 млрд. прямых иностранных инвестиций и $2,7 млрд., отнесенных к категории иностранных инвестиций и кредитов под государственную гарантию.

Узбекистан при втором президенте Шавкате Мирзиееве делает ставку на большую открытость и привлечение инвестиций в различные отрасли. Республика обладает самым большим населением в регионе – свыше 33,7 млн. человек и значительными запасами сырья, но при первом президенте Исламе Каримове Узбекистан оставался закрытым государством, с большой долей бедного населения и значительным числом трудовых эмигрантов, работающих в России и Казахстане.

Эксперты отмечают, что благодаря меняющейся инвестиционной политике Узбекистан все более заметно конкурирует за инвестиции с Казахстаном.