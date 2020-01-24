Правительство ставит план по достижению роста ВВП в 2020 году на уровне 4,7-5%

Правительство Казахстана ставит план по достижению роста экономики в 2020 году на уровне 4,7-5%, сообщил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства глава кабмина республики Аскар Мамин.

«Ключевой целью работы правительства на 2020 год является обеспечение роста экономики на уровне 4,7-5%», - сказал Мамин.

Кроме этого, основной стратегической задачей правительство видит довести уровень инвестиций до 30% к ВВП к 2025 году.

«Наша стратегическая задача – повышать объём инвестиций в основной капитал ежегодно в среднем на 15% и довести его уровень до 30%», - отметил Мамин.

Премьер подчеркнул, что в условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции правительство делает акцент на привлечение новой волны инвестиций в экономику страны.

Также он заверил президента, что правительство держит на особом контроле вопрос практической реализации предвыборной платформы. В этих целях разработана новая экономическая повестка, которая включает комплекс структурных и системных мер по обеспечению качественного роста экономики и повышения реального благосостояния населения.

"Фундаментальным фактором долгосрочного повышения реальных доходов населения является устойчивый и качественный рост экономики. В этой связи в 2020 году правительство продолжит работу по семи стратегическим направлениям, предусматривающим привлечение инвестиций, создание рабочих мест с высокой производительностью, развитие инфраструктуры, экспортоориентированной индустриализации, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, а также цифровизации экономики", - сказал Мамин.



В частности, для активизации инвестиционной деятельности сформирован пул из 2033 проектов на сумму 44 трлн тенге. Наибольший потенциал для привлечения инвестиций имеют обрабатывающая промышленность, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, туризм, здравоохранение, транспорт и логистика, отметил премьер. и для каждой из этих отраслей определены конкретные целевые индикаторы по привлечению инвестиций.