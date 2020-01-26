Квалификационный турнир Кубка федерации по теннису проведут в Казахстане вместо Китая

Международная федерация тенниса перенесла турнир из-за вспышки коронавируса
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение из-за вспышки коронавируса перенести квалификационный турнир Кубка Федерации из китайского Дунгуаня в столицу Казахстана, сообщает CNN.
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