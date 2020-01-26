Квалификационный турнир Кубка федерации по теннису проведут в Казахстане вместо Китая

"Решение перенести турнир в другое место было принято из-за растущих ограничений на поездки в КНР в настоящее время и консультаций с независимыми специалистами”, говорится в заявлении ITF.

Турнир пройдет 4-8 февраля, команда-победитель станет участницей следующего раунда отборочных игр Кубка Федерации. При этом команда Казахстана участвовать в квалификационном турнире не будет - ей предстоит стыковочный матч со сборной Бельгии, его победитель отправится на первый чемпионат Кубка Федерации, проводимый с этого года в новом формате.

Ранее из Китая в Австралию был перенесен женский футбольный турнир. Власти Гонконга также приняли решение об отмене в городе марафона, который должен был пройти 9 февраля.