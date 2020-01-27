Похолодание и прекращение осадков ожидается в столице в ближайшие сутки

С начала января в столице выпало 49 мм осадков при норме в 16 мм. Однако, как сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник управления краткосрочных прогнозов погоды «Казгидромета» Алуа Саханова, в ближайшие сутки метели прекратятся, и им на смену придут морозы.

«Практически весь зимний период погоды по территории Казахстана определяет серия атлантических циклонов и связанные с ними атлантические фронты, с которыми обусловлены обильные снегопады, метели и ветра. 24 января было выпущено штормовое предупреждение по Акмолинской области на 26 -27 января, согласно которому прогнозировался сильный снег, метель, гололед и ветер до 23-28 метров в секунду. Порывы до 30 метров в секунду и более. 11 областными филиалами «Казгидромет» были выпущены штормовые предупреждения на снег, метель и усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду», - напомнила Саханова.

Она отметила, что в северной половине республики наблюдался снег, местами сильный до 6-11 миллиметров, сильная метель с видимостью 50-500 метров, усиливался ветер до 29 метров в секунду, на метеостанциях Ерейментау и Степногорск порывы достигали до 31-34 метров в секунду. В столице днем 26 и ночью 27 января выпало 6 миллиметров снега, наблюдалась метель с видимостью 50-500 метров, порывы достигали до 24 метров в секунду.

«С начала января в Нур-Султане выпало 49 миллиметров осадков при норме 16 миллиметров за месяц. Практически это составляет 3 месячной нормы. В северной половине Казахстана количество выпавшего снега составляет 2-3 месячной нормы», - проинформировала начальник управления.

Вместе с тем, сообщила Саханова, в ближайшие сутки 29-30 января ожидается приход северо-западного антициклона, с которым придет похолодание и прекращение осадков.

«Температура воздуха станет похожей на январскую: ночью на севере, востоке и в центре составит минус 20-30 градусов. Но такое понижение будет кратковременным, так как атлантический циклон уже готовится выйти на европейскую территорию России. И связанное с ним тепло начнет поступать на наши западные регионы», - заключила она.