Срок выплаты возмещения вкладчикам «Банка Астаны» продлен до 27 июля

Напомним, что Евразийский банк выплачивает возмещение вкладчикам «Банк Астаны» с 26 января 2019 года. 75% обязательств перед вкладчиками было погашено в первые три дня с начала выплаты, 95% – за первый месяц.

«На данный момент вкладчикам АО «Банк Астаны» выплачено 37 млрд тенге, а остаток обязательств перед вкладчиками, которые пока не обратились в банк-агент, составляет только 1% от первоначальной суммы обязательств. Число обратившихся за выплатой вкладчиков остается небольшим: из 268 тыс. вкладчиков АО «Банк Астаны» банк-агент посетили только 59 тыс., а процент обращений по всем регионам не превышает 28%», - говорится в сообщении КФГД

Основной причиной здесь называют большое число счетов с небольшим остатком: порядка 95% невостребованных депозитов – на сумму менее 5 тыс. тенге, в том числе 80% – в пределах одной 1 тыс. тенге.

«Вкладчики, как правило, не спешат получить возмещение по небольшим депозитам. Однако остаются и крупные депозиты: двое вкладчиков, которые пока не обратились в банк-агент, имеют депозиты на максимальную сумму возмещения – 10 млн тенге, 30 вкладчиков – более миллиона тенге, 346 человек – более 100 тыс. тенге, 5 тыс. человек – более 10 тыс. тенге», - добавили в фонде.

В этой связи руководство КФГД и Евразийского банка «посчитали необходимым и далее обеспечивать вкладчикам АО «Банк Астаны» возможность получить выплату там, где они живут и работают». Евразийский банк представлен в 33 городах и имеет 17 филиалов и 114 отделений, а некоторые отделения открыты и в выходные дни.

Напомним, «Банк Астаны» был лишен лицензии на проведение всех банковских операций 18 сентября 2018 года. 26 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации банка – это решение вступило в законную силу 9 января 2019 года. 26 января 2019 года АО «Евразийский банк» начал выплату возмещения вкладчикам от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Также Казахстанский фонд гарантирования депозитов продолжает выплату вкладчикам ликвидированных АО «Qazaq Banki» и АО «Эксимбанк Казахстан». 99,3% депозитов в этих банках были полностью защищены гарантией, и вкладчики получили или имеют право получить возмещение на полную сумму своего депозита с накопленным вознаграждением. Процент исполненных обязательств перед вкладчиками в АО «Банк Астаны» составляет 98,8%, в АО «Qazaq Banki» – 98,9%, в АО «Эксимбанк Казахстан» – 99,4%. На данный момент вкладчикам трех банков выплачено 57,7 млрд тенге из резерва КФГД.

Вместе с тем в пресс-службе фонда отметили, что в соответствии с последними изменениями в законодательство, с 1 января 2020 года КФГД будет начинать выплату в течение 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций – ожидание судебных решений исключено.