Токаев надеется на новый импульс сотрудничества Казахстана и ОАЭ

Как сообщила Акорда, они обсудили активизацию двусторонних отношений и перспективы расширения экономического партнерства. В частности, рассмотрены вопросы взаимодействия и сотрудничества в нефтехимии, сельском хозяйстве, транспортно-логистической, финансовой и инвестиционной сферах.

«В настоящее время двусторонние отношения между нашими странами развиваются на высоком уровне. ОАЭ придают особое значение укреплению взаимодействия с Казахстаном», - заявил Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Токаев в свою очередь отметил, что в качестве президента свой первый визит в страны арабского мира совершает именно в Объединенные Арабские Эмираты.

«История отношений между двумя странами имеет глубокие корни. Нас связывают истинная дружба, взаимопонимание и доверие. Поэтому наши отношения имеют большие перспективы. Основная цель моего визита – придать новый импульс сотрудничеству двух государств. Мы достигли больших успехов, однако нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед. Я придаю особое значение этому визиту и возлагаю на него большие надежды», - отметил президент Казахстана.

По итогам встречи были подписаны меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефтехимической промышленности между министерством энергетики РК и министерством энергетики и промышленности ОАЭ, меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции РК и министерством экономики ОАЭ, меморандум о взаимопонимании между комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг и Центральным банком ОАЭ.