КТЖ временно приостановит железнодорожное сообщение с Китаем

Между Казахстаном и Китаем курсируют два пассажирских поезда: Урумчи – Алматы-2 и Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы жол – Урумчи. Но национальный перевозчик «Казахстан темир жолы» намерен временно приостановить железнодорожное сообщение в связи со вспышкой коронавируса в КНР.

«В настоящее время, по согласованию с уполномоченным органом, проводятся процедуры по временному приостановлению данных поездов», - говорится в сообщении на сайте КТЖ.

Сейчас в целях недопущения распространения вируса на территории Казахстана пассажиров и работников поездных бригад по прибытию на станциях Достык и Алтынколь проверяют работники санитарно-эпидемиологических служб: они проводят замеры температуры тепловизором, оспрашивают о самочувствии. А после проверки проводится пограничный и таможенный досмотр пассажиров и работников поездных бригад.

Также сообщается, что национальным перевозчиком разработана инструкция для начальников пассажирских поездов, как действовать при выявлении или подозрении заболевания пассажира или работника поездной бригады коронавирусом. На постоянной основе проводятся инструктажи с проводниками.

«При выявлении в пути следования пассажирского поезда пассажиров или обслуживающего персонала с подозрением на коронавирус начальник пассажирского поезда должен немедленно проинформировать дежурного по вокзалу или дежурного диспетчера по станции, на которой расположен медицинский пункт, через машиниста поезда. До прибытия поезда на остановочный пункт он обязан провести первичные противоэпидемические мероприятия (изолировать больного от других пассажиров, запретить передвижение людей через вагон, в котором расположен больной пассажир, каждые 30 минут проводить дезинфекцию чайной посуды, полов, санитарных узлов и др.)», - рассказали в нацкомпании.

С участием представителей департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения уже проведены два инструктажа в столице и Алматы, все работники поездных бригад полностью укомплектованы медицинскими масками (повязками) и строго предупреждены о необходимости обязательного их ношения.

Также усилен контроль за провозом ручной клади и багажа железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем.