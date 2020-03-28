Вся финдеятельность до 5 апреля будет приостановлена в столицеи Алматы
Казпочта будет доставлять пенсии на дом тем, у кого нет карты – Сарсенов
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

В «Казпочте» приняли решение доставлять пенсии, а также пособия тем гражданам Казахстана, у которых нет карты, всем остальным будут скидывать деньги бесконтактно, сообщил в субботу в своем Facebook председатель правления компании Сакен Сарсенов. Он также проинформировал, что с 30 марта по 5 апреля «Казпочта» приостанавливает оказание всех финансовых услуг в столице и Алматы.

«С 30 марта по 5 апреля 2020 года мы приостанавливаем оказание всех финансовых услуг в наших отделениях в городах Нур-Султан и Алматы на основании совместного приказа Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 27 марта 2020 года за №88 и №169», - сообщил Сарсенов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что пенсионеры не останутся без выплат.

«Для своевременного получения выплат пенсионерами, мы проводим работу по переводу пенсионеров с текущих счетов на платежные карты. В эти выходные мы проводим телефонные консультации с пенсионерами, чтобы помочь им оформить заявки и разъяснить как пользоваться картами. Тем, кто не сможет оформить карту, мы будем доставлять пенсию на дом. У нас уже есть практика доставки пенсий на дом пенсионерам старше 80 лет и живущим в отдаленных поселках», - подчеркнул председатель правления.

Пособия, которые зачисляются на текущие счета клиентов, сотрудники «Казпочты» также будут доставлять на дом, проинформировал Сарсенов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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