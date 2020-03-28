В Мангистауской области вводятся ограничения на передвижение людей

Главный санитарный врач Мангистауской области Ергали Сыдыманов ввел ограничения на передвижение людей в регионе, сообщает местное издание Лада .

В Мангистауской области накануне был зарегистрирован первый случай коронавируса.

Согласно постановлению, в регионе вводится ограничение на выход жителей из квартир (только по особой необходимости - магазины, аптеки, вынос мусора и на работу), ограничение визитов соседей, родственников, коллег и так далее.

Необходимо ограничить нахождение граждан в общественных местах: в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, а также лимитировать вход в здания железнодорожного, авиа- и автовокзала встречающих и провожающих лиц.

При этом будет также прекращено сообщение междугородних атобусных маршрутов, а также пригородного поезда.

Общественный транспорт в регионе будет ходить с 8 до 19 часов.

Схожие ограничения действуют в Шымкенте, где подтверждено два случая коронавируса. В столице и Алматы действует жесткий карантин.