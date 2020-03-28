12-летняя девочка вылечилась от коронавируса в Алматы

В субботу в Алматы из городской детской инфекционной больницы выписана 12-летняя девочка, у которой был подтвержден COVID-19, сообщила пресс-служба акимата.

«Она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало в легкой форме», - говорится в сообщении.

Девочка – одна из 12 пассажиров рейса Берлин – Минск – Алматы, как минимум, у половины из которых был подтвержден коронавирус.

Позднее пресс-служба сообщила о выписке еще двух пациентов.

"Двое мужчин сегодня выписаны из взрослой инфекционной больницы. Один мужчина 1962 года рождения. Прибыл он чартерным рейсом 13 марта Берлин-Минск-Алматы. Второй - 1995 года рождения, прибывший рейсом 15 марта рейсом Сеул-Алматы," - сообщил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

В Алматы выписаны из больниц пять выздоровевших пациентов, еще 13 человек – в столице. В Казахстане к этому моменту зарегистрировано 228 случаев коронавируса, 1 человек скончался.