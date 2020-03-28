Медсестра брала кровь у ребенка, прибывшего из Алматы
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Пятой заболевшей коронавирусом в Атырау является медсестра городской поликлиники
Фото Дулата Есназара

Пятой заболевшей в Атырау является медсестра городской поликлиники, сообщил официальный штаб по борьбе с коронавирусом в Казахстане.

«Как установлено, медсестра брала кровь на анализ у девочки, прибывшей рейсом «Алматы-Атырау» 17 марта. Сегодня тест на наличие коронавирусной инфекции у местной жительницы подтвердился», - указывается в сообщении.

В регионе установили 27 контактных с заражённой пациенткой, все они изолированы и помещены на карантин.

В сообщении не указывается, в течение какого времени после контакта медсестра продолжала работу в поликлинике и когда она была госпитализирована. О подтверждении у нее коронавируса стало известно в субботу.

Штаб также не информировал, принято ли решение о закрытии поликлиники на карантин.

Всего в Атырауской области пять подтвержденных случаев коронавируса, в целом по Казахстану к этому моменту официально зарегистрировано 228 случаев.

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