В Узбекистане почти на месяц ввели ограничения на передвижение автомобилей

С 30 марта в Узбекистане вводится ограничение на передвижение автомобилей в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями. Передвигаться будет разрешено только со специальным разрешением и только в специально обозначенных случаях, сообщает издание «Газета.uz» .

Такое решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом. Ограничения начнут действовать с 6:00 30 марта и продлятся до 20 апреля.

Специальное разрешение в виде стикера будут выдавать центры госуслуг. При этом выдавать его будут только служебному транспорту организаций, занимающихся торговлей продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, личному транспорту работников этих организаций; транспортным средствам юридических и физических лиц, занимающихся производством санитарно-гигиенических средств (средств защиты от коронавирусной инфекции и дезинфицирующих средств), и розничной торговлей, аптечной деятельностью; транспортным средствам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к строительству больниц и скверов в Ташкентской области и в Ташкенте. Их работникам разрешено въезжать в Нукус, Ташкент и областные центры в централизованном порядке на автобусах.

Вместе с тем специальное разрешение не требуется для передвижения транспортных средств сотрудников дипломатических служб и членов делегаций международных организаций; транспорта организаций, оказывающих коммунальные услуги и услуги связи, а также перевозящего почту; служебного транспорта коммерческих банков; транспорта организаций, оказывающих медицинские и эпидемиологические услуги; транспорт правоохранительных органов и экстренных служб; транспортных средств хокимов и заместителей хокимов областей, городов и районов; официального такси и др.

Использование указанных видов транспорта в личных целях запрещено.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 133.