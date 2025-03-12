Эпицентр землетрясения находился в Узбекистане
В Туркестанской области ощущалось землетрясение силой 3 балла
фото Данияра Мусирова

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали в среду в 6:15 землетрясение в 684 км на юго-запад от Алматы и в 16 км от села Абай Келесского района Туркестанской области, сообщает МЧС.

Очаг располагается на территории Узбекистана. В Туркестанской области толчки силой 3 балла ощущались в селе Абай Келесского района и в городе Сарыагаш Сарыагашского района.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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