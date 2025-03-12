В Туркестанской области ощущалось землетрясение силой 3 балла

Эпицентр землетрясения находился в Узбекистане
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали в среду в 6:15 землетрясение в 684 км на юго-запад от Алматы и в 16 км от села Абай Келесского района Туркестанской области, сообщает МЧС.
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