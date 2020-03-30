Сейчас он составляет 93%
  • 454
В Китае растет процент излечившихся от COVID-19
ФОТО MUZZAFAR KASIM/MALAYSIA'S MINISTRY OF HEALTH VIA AP

В Китае с каждым днем снижается количество больных коронавирусом, в настоящий момент в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По последним официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 470. 75 770 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 93% от общего числа заболевших.

Без учета провинции Хубэй с начала эпидемии в Китае зарегистрировано 13 669 случаев заражения, из них 118 с летальным исходом, смертность составила 0,86%. В самой провинции Хубэй – 67 801 случай заражения, 3186 человек скончались, смертность составила 4,69%. Всего умерли 3304 человек, смертность в среднем по стране составила 4,05%.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано 721 817 случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших в США – 142 328 и в Италии – 97 689. Китай стоит на третьем месте – 82 133.

Умерли от коронавируса в мире 33 968 человек, излечились – 149 122.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Для МСБ и населения приостановят выплаты по кредитам, а также отсрочат ряд налоговых платежей
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина