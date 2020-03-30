В Китае растет процент излечившихся от COVID-19

В Китае с каждым днем снижается количество больных коронавирусом, в настоящий момент в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По последним официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 470. 75 770 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 93% от общего числа заболевших.

Без учета провинции Хубэй с начала эпидемии в Китае зарегистрировано 13 669 случаев заражения, из них 118 с летальным исходом, смертность составила 0,86%. В самой провинции Хубэй – 67 801 случай заражения, 3186 человек скончались, смертность составила 4,69%. Всего умерли 3304 человек, смертность в среднем по стране составила 4,05%.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано 721 817 случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших в США – 142 328 и в Италии – 97 689. Китай стоит на третьем месте – 82 133.

Умерли от коронавируса в мире 33 968 человек, излечились – 149 122.