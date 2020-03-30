Движение пассажирских поездов на станцию Атырау приостанавливается с 1 апреля

С 1 апреля вводится запрет на посадку и высадку пассажиров и продажу билетов на пассажирские поезда до и от станции Атырау, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

В частности, с 1 апреля отменяется движение пассажирских поездов «Атырау-Мангистау» и «Атырау-Курорт-Боровое», а со 2 апреля «Атырау-Шу». С 31 марта сокращается маршрут движения поезда «Актобе-Атырау» до ст. Доссор.

Указывается, что пассажиры, ранее оформившие билеты по этим направлениям, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме.

Напомним, что в соответствии с решением главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 марта, на территории Атырау с 00.00 часов 30 марта объявлен карантин. Вводятся ограничения по въезду в город выезду из него, а также ограничено время работы общественного транспорта, остановлена деятельность сферы предоставления услуг (салоны красоты, сауны и т.д.), закрыты строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации товаров доставкой. Прекращена работа детских дошкольных учреждений. В прежнем режиме работают продовольственные рынки и магазины, аптеки, а также коммунальные, ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции работают без ограничений.

На данный момент в Атырауской области зарегистрировано 12 случаев коронавируса.