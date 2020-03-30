Финорганизации трех крупных городов Казахстана проверят на признаки пирамид и незаконную деятельность

С марта по июнь 2020 года в городах-миллионниках – столице, Алматы и Шымкенте - проведут проверку микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов на признаки финансовых пирамид и незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

«Проверки будут проходить с марта по июнь текущего года в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, где сконцентрировано наибольшее количество микрофинансовых организаций. В марте были решены организационные вопросы и сформированы 39 проверяющих групп с участием работников агентства, министерства внутренних дел, комитета государственных доходов министерства финансов», - говорится в сообщении.

В общей сложности, проверкой будут охвачены 1100 ломбардов, что составляет более 50% от общего количества по республике. В том числе в апреле – 424, в мае – 323, в июне – 353. Также будут проверены порядка 50 субъектов онлайн-кредитования и около 200 субъектов микрофинансовых организаций.

«В первую очередь проверяющие группы будут проводить проверку на предмет исполнения поручения президента Республики Казахстан о приостановлении выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения», - отмечают в агентстве, поясняя, что проверке подвергнутся также данные о соблюдении законодательства в части противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, организации финансовой пирамиды, требований к коэффициенту долговой нагрузки, размеру годовой эффективной ставки вознаграждения и значению предельного вознаграждения по микрозаймам, правильности начисления вознаграждения, штрафов и пени, порядку очередности погашения задолженности по микрокредиту.

Здесь заверили, что в случае выявления нарушений требований законодательства, признаков финансовой пирамиды и незаконной банковской деятельности, к организациям будут применены меры привлечения к ответственности за незаконную деятельность вплоть до прекращения деятельности.

Ранее агентство ужесточило ряд требований к деятельности ломбардов. В частности, повышены требования к минимальному уставному и собственному капиталам, расширен перечень документов для учетной регистрации и квалификационные требования к руководящим работникам и учредителям ломбардов, усилены требования к помещениям ломбардов. Дополнительно приняты меры по ускорению учетной регистрации ломбардов: в городах республиканского значения и областных центрах – до 1 мая 2020 года, в других населенных пунктах – до 1 июня 2020 года.