Это руководство по правовой, информационной и сетевой безопасности
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В Казахстане запущено мобильное приложение с правовой информацией для журналистов
Фото Жанары Каримовой

Фонд «Правовой медиа-центр» при поддержке посольства Нидерландов в Казахстане разработал мобильное приложение «Правовой справочник журналиста».

Оно представляет собой это руководство по правовой, информационной и сетевой безопасности, а также база полезных контактов. Сборник содержит правовые нормы, связанные с доступом к информации, диффамацией, авторским правом, регулированием языка вражды, рекламой в медиа, тайнами и секретами и многими другими, сообщил фонд в понедельник.

Журналисты смогут найти в приложении инструкции, как вести себя в суде, в каких случаях может быть запрещена видеосъемка, как правильно зарегистрировать СМИ и что делать, если права журналиста нарушены. Отдельный раздел содержит образцы необходимых документов.

В приложение также включена база контактов пресс-секретарей центральных государственных органов и база СМИ Казахстана.

Приложение доступно в AppStore и Google Play.

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