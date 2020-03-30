В Казахстане запущено мобильное приложение с правовой информацией для журналистов

Оно представляет собой это руководство по правовой, информационной и сетевой безопасности, а также база полезных контактов. Сборник содержит правовые нормы, связанные с доступом к информации, диффамацией, авторским правом, регулированием языка вражды, рекламой в медиа, тайнами и секретами и многими другими, сообщил фонд в понедельник.

Журналисты смогут найти в приложении инструкции, как вести себя в суде, в каких случаях может быть запрещена видеосъемка, как правильно зарегистрировать СМИ и что делать, если права журналиста нарушены. Отдельный раздел содержит образцы необходимых документов.

В приложение также включена база контактов пресс-секретарей центральных государственных органов и база СМИ Казахстана.

Приложение доступно в AppStore и Google Play.