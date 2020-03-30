В Минздраве признают проблемы при госпитализации женщины с коронавирусом в Акмолинской области

«По факту данному проведено служебное расследование управлением здравоохранения Акмолинской области. Выявлены какие проблемы? Во-первых, отсутствие настороженности у медперсонала в отношении рисков возможной КВИ. То есть, из-за недооценки этого состояния, своевременной госпитализации еще при первом обращении не произошло, больная была расценена как обычное простудное заболевание, было назначено лечение. Но, несмотря на это, госпитализация не была произведена. И собственно, не было соответствующего разъяснения родственникам, в результате получилась такая ситуация, когда мы имеет позднюю госпитализацию и фактически очень быстрое ухудшение, которое закончилось летальным исходом», - сказал министр в ходе брифинга в понедельник.

По итогам расследования «выявлены недостатки в работе данных служб и конечно, прежде всего, руководителей», - сообщил он, добавив, что «главному врачу службы скорой помощи и руководителю управления здравоохранения были наложены дисциплинарные взыскания».

«Кроме того, к сожалению, был факт ошибки выдачи результатов теста по технической чисто причине был выдан результат. Поскольку в тот день было очень большая нагрузка на лабораторию, в результате чего результат ушел чуть раньше, чем окончательный результат. Тем не менее, результаты пришли, когда уже пациентка погибла, но не повлияло на исход. Но тем не менее, это вызвало справедливые нарекания со стороны родственников и медработников. Мы тщательно провели разбор данной ситуации, были приняты меры дополнительные по обеспечению стабильной работы лаборатории», - сказал он.

Биртанов отметил, что на лаборатории приходится большая нагрузка «в связи с тем, что помимо растущего количества контактных и подозрительных пациентов, которых мы обследуем в лабораториях, еще и прибывают борты с нашими гражданами». «Ежесуточно порядка 1000 тестов только в одной лаборатории проводится. При максимальной загрузке 30 тестов на один аппарат, это конечно, вызывает нагрузки. Мы расширили линейку апааратуры и я уверен, что мы приложим все усилия, чтобы такие случаи не повторялись», - отметил он.

«Все необходимые административные и дисциплинарные меры в этом отношении приняты», - заявил глава Минздрава.

После смерти первой пациентки с коронавирусом ее родственники сообщили в соцсетях, что несколько раз обращались в скорую помощь с жалобами на состояние женщины, прежде чем она была госпитализирована. Их также заверяли, что ее тест на коронавирус оказался отрицательным, а о положительном результате стало известно только после смерти женщины.