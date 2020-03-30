Минсельхоз отменил запрет на экспорт муки, но оставил для него ограничения

Министерство сельского хозяйства Казахстана отменило запрет на экспорт муки вместо этого введя на него ограничения. Они также коснулся экспорта пшеницы, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

«Для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне, в том числе, для сохранения объёмов кормов и переработки пищевой промышленностью, в период действия ЧП министерство сельского хозяйство в ближайшее время введёт ограничение на экспорт пшеницы», - говорится в сообщении.

«В этих условиях экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках устанавливаемой Минсельхозом ежемесячной квоты», - подчеркнули в ведомстве.

Здесь отмечают, что механизм распределения квот и их объём будут размещены на официальном интернет-ресурсе Минсельхоза позже.

В целом, по информации пресс-службы и данным комитета по статистике министерства национальной экономики, на 1 марта 2020 года в Казахстане имеется 9,2 млн тонн зерна, в том числе продовольственного - 6,4 млн тонн, семенного - 1,5 млн тонн, фуражного (кормового) - 1,3 млн тонн.