В столице начнут закрывать подъезды на карантин

Главный санитарный врач столицы подписал новое постановление
Тамара Вааль, Vласть
В столице Казахстана увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией, соответственно, увеличивается и количество контактных лиц. Чтобы справиться с заболеваемостью главным санитарным врачом города подписано постановление об обязательном закрытии на карантин подъездов, где выявлены заболевшие, сообщила во вторник в ходе брифинга руководитель управления общественного здоровья столицы Сауле Кисикова.
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