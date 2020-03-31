В столице начнут закрывать подъезды на карантин

В столице Казахстана увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией, соответственно, увеличивается и количество контактных лиц. Чтобы справиться с заболеваемостью главным санитарным врачом города подписано постановление об обязательном закрытии на карантин подъездов, где выявлены заболевшие, сообщила во вторник в ходе брифинга руководитель управления общественного здоровья столицы Сауле Кисикова.

«Акимам районов города обеспечить закрытие на карантин подъездов жилых домов, в квартирах которых выявлены инфицированные лица, с оповещением населения о необходимости строгого соблюдения условий карантина. Обеспечить доступ продуктов питания и лекарств из близлежащих объектов торговли и аптек. Усилить санитарно-просветительную работу среди населения. Департаменту полиции обеспечить круглосуточную охрану карантинных подъездов, в целях недопущения выхода за пределы подъезда проживающих в нем лиц, и входа лиц, не проживающих в карантинном подъезде на период действия карантина», - сообщила Кисикова, озвучивая постановление главного санитарного врача столицы.

Кроме того, в документе говорится, что необходимо организовать контроль за лицами без клинических признаков заболеваниях из числа близкого контакта с больным коронавирусной инфекцией, а также обязать граждан заполнять расписки «об обязательном соблюдении условий домашнего карантина».

«Увеличивается заболеваемость коронавирусной инфекции в столице, соответственно увеличивается количество контактных. Поэтому мы требуем, для удержания распространения заболеваемости коронавирусной инфекции, строго соблюдать полную изоляцию», - подчеркнула Кисикова.