Они вышли рыбачить в море на лодке два дня назад
Два рыбака утонули в Малом Арале
фото агентства Sputnik Узбекистан

Двое рыбаков утонули в Малом Аральском море при ловле рыбы, сообщает КЧС.

«30 марта около 13:00 часов на пульт оперативного дежурного ДЧС Кызылординской области поступило сообщение о пропаже двух рыбаков, которые 29 марта вышли для ловли рыбы в Малое Аральское море на моторной лодке», - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС и местные жители сразу же приступили к поискам. «После двух часов поиска спасательной группой обнаружены и извлечены из воды тела двух рыбаков 1974 и 1998 годов рождения. На момент обнаружения были без индивидуальных спасательных средств», - сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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