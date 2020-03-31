Токаев объявил о налоговых каникулах для МСБ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во вторник заявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, который терпит убытки из-за ситуации с коронавирусом.

«Ранее я уже обнародовал меры, направленные на поддержку МСБ. Это и налоговые преференции, и отсрочки по платежам по займам, и многое другое. Что касается предложений представителей малого и среднего бизнеса. Большое количество из них поддержано и уже реализуется госорганами. Это касается расширения видов деятельности, признаваемых приоритетными для целей господдержки, снижения и унификации ставки кредита, увеличения объема государственных гарантий. Агентство по финансовому регулированию работает с банками и другими финорганизациями по вопросу отсрочки и реструктуризации платежей по кредитам МСБ», - отметил президент.

Он отдельно остановился на последнем вопросе, заявив, что «многие предприниматели просят приказать банкам не начислять проценты на кредиты за период ЧП».

«Следует понимать, что для банков это упущенная выгода, убыток. Банки тоже неотъемлемая часть нашей экономики», - пояснил Токаев.

При этом он обратился к БВУ с просьбой «проявить конструктивизм, гражданскую ответственность и солидарность». Президент напомнил, что «в трудные для банков моменты государство оказало им значительную помощь».

«Сейчас от вас нужна поддержка населению и отечественному бизнесу», - призвал глава государства.

Как отметил президент, при необходимости государством могут быть предприняты дополнительные директивные меры.

«В целом в случае дальнейшего ухудшения ситуации правительство и финансовые регуляторы примут меры по решению данного вопроса», - заверил он.

«Далее. Наши предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября т.г.) отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и т.д.», - сказал Токаев.

Госкомиссия по ЧП утвердит окончательный перечень и будет актуализировать его по мере необходимости, добавил он.

«В обращении предпринимателей я также отметил просьбу о неначислении любых налогов на период кризисной ситуации.По этому вопросу хотел бы отметить следующее. Оперативное решение было принято, по моему поручению правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. То есть на данный момент конструкция такова, что налоги в этот период платить не надо, но придется заплатить позднее. Вместе с тем, мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем окончательное решение», - заключил Токаев.