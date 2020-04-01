В США за сутки от коронавируса скончались 770 человек

За сутки в США зарегистрировано не менее 770 новых случаев смерти от коронавируса, сообщает CNN .

Это самое большое количество жертв в Соединенных Штатах за один день. В целом в Соединенных Штатах зафиксировано свыше 188,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3899 человек, вылечились 7 068.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 188 547 случаев заражения, умерли 42 139 человек. ВОЗ сообщает о 754 948 случаях, при этом количество заразившихся за сутки увеличилось более чем на 57 тыс. человек. А скончались от вируса 36 571 человек, количество летальных исходов возросло на 3301, отмечают в ВОЗ. При этом по США у Всемирной организации другие цифры: 140 640 подтвержденных случаев.