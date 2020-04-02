Более 1,7 трлн тенге недополучит республиканский бюджет в этом году – Даленов

В текущем году республиканский бюджет недополучит более 1,7 трлн тенге. Однако власти поддержат бизнес и предоставят им различного рода льготы. О них в четверг в ходе заседания правительства рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов.

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2020 год. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году оцениваются в объеме 6 414,1 млрд тенге, что на 1,7 трлн тенге меньше утвержденного плана», - сказал Даленов.

Основное снижение, по его информации, ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и поступлениям за использование природных ресурсов.

Он также заверил, что в доходной части бюджета учтены все меры по налоговому стимулированию и послаблению. В частности, установлено освобождение по налогу на имущество до конца года по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и объектам общественного питания, гостиничной и туристкой деятельности, а также по хостелам.

«Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном порядке налогообложения, освобождены от индивидуального подоходного налога до конца года», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Для поддержки агропромышленного комплекса производители сельскохозяйственной продукции не будут платить земельный налог по землям сельскохозяйственного назначения до конца года. Также до конца года освобождается от НДС импорт биологических активов агропромышленного комплекса. В то же время снижена ставка НДС с 12% до 8% для социально значимых продовольственных товаров на период с 30 марта по 1 октября.

«Предусматривается освобождение малого и среднего бизнеса на 6 месяцев до 1 октября текущего года от налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда (индивидуальный подоходный налог, социальный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на обязательно медицинское страхование и социальные отчисления – V). Данная мера охватывает отрасли туристической деятельности, общественного питания, гостиничного бизнеса, крупные торговые объекты, ТРЦ, кинозалы, театры, выставки и физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, субъекты торговли, за исключением реализации продуктов питания и аптек, транспортных услуг, консультационных услуг и информационных технологий», - уточнил Даленов.

В части налогового администрирования до 1 июня 2020 года для субъектов МСБ введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей в бюджет и социальных взносов. Кроме того, на период действия чрезвычайного положения приостановлены налоговые проверки и принудительное взыскание задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам.

«В целом все вышеуказанные меры охватят 700 тыс. налогоплательщиков», - уточнил министр.