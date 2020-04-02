Двое пациентов с коронавирусом в Алматы находятся в тяжелом состоянии

В Алматы двое пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще десять – в состоянии средней тяжести, сообщил на брифинге в четверг руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

По его словам, у одной пациентки имеется обструктивное заболевание легких, ряд аллергических реакций на антибиотики. у второго пациента - двусторонняя пневмония. Оба подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных пациентов болезнь проходит в легкой форме.

В Алматы коронавирус подтвержден у 90 человек, 11 из них уже выписаны из больниц после выздоровления.

По данным Абилдаева, в провизорных центрах на карантине в настоящее время находятся 619 человек, из них 81 ребенок, на двухдневной карантинной изоляции находятся 520 человек, включая 50 детей. На домашнем карантине в Алматы находится 3853 человека.