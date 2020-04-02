​Выходные дни в России продлены до конца апреля

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля. Принять это решение призывали глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает Медиазона .

По словам Голиковой, при продлении надо учитывать ситуацию с распространением коронавируса в каждом регионе. Попова объясняла, что период инкубации для вируса — 14 дней, а выходные при отсутствии продления шли бы девять. Как уточняла глава Роспотребнадзора, у 20% выявленных пациентов с коронавирусом нет симптомов.

Ранее в десятках регионов России ввели карантин, запретив выходить из дома. Исключения сделали лишь для походов в магазин или аптеку, прогулок с собакой.

Как писала «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству, Путин выступает против «жестких ограничительных мер на уровней всей страны», опасаясь за свой рейтинг.

По последним официальным данным, в стране зарегистрировано более 3500 случаев заражения коронавирусом, не менее 30 человек скончались.