В Казахстане проводится 190 тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения

На 100 тысяч населения в Казахстане проводится 190 тестов на коронавирус, по сравнению с другими странами это довольно низкий показатель, сообщил в прямом эфире в инстаграм-аккаунте Zakon.kz министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, в стране сейчас есть запас тестов на одну неделю, вскоре поступит еще 550 тестов ПЦР.

«Хочу обозначить такую цифру, это количество тестирования на сто тысяч населения. Сегодня у нас этот показатель составляет 190 тестов на 100 тысяч населения. Например, в Великобритании это 230, конечно, в Южной Корее беспрецедентно больше – 838», - сказал Биртанов. Он также отметил, что в Казахстане с февраля было проведено порядка порядка 35 тысяч тестов.

«У нас есть тестирование по медицинским показателям, если есть признаки, симптомы, либо повторное тестирование у больных, либо по эпидемиологическим (показателям – V) – если человек в контакте был или приехал откуда-то», - объяснил министр.

По его словам, запасы тестов как минимум на неделю сейчас есть во всех регионах, и вскоре ожидается новое поступление: «В понедельник приходит 250 тысяч тестов, плюс у нас есть 10 тысяч тестов на эти дни, с запасом нам хватит, в том числе мы распространяем в регионы. Это ПЦР-тесты. Уже госкомиссия дополнительно дала нам добро, еще 300 тысяч тестов мы закупаем. То есть, всего 550 тысяч тестов».

Лабораторий, в которых можно провести ПЦР-тест, по словам Биртанова, на данный момент в стране 20. «На этой неделе разворачиваем и уже развернули порядка 10 лабораторий, в том числе 3 передвижные лаборатории. То есть, количество таких специальных лабораторий расширяется», - также сообщил он.

По стране, отметил министр, сейчас делается 6 тыс. тестов в сутки. «Мы на следующей неделе уже будем делать 12 тысяч тестов в сутки, с максимальной мощностью 15 тысяч тестов в сутки в целом по стране», - добавил он.

В апреле, по словам Биртанова, также планируется провести порядка 300 тысяч экспресс-тестов. «Никаких ограничений для медицинских организаций, в том числе частных, здесь уже нет, это можно в любой лаборатории сделать, но в чем проблема – экспресс-тесты в следствие своей неточности не рекомендуются ни одно страной в мире для медицинской диагностики. Они используются только для скрининга для групп риска, если положительный результат, надо дальше дотестировать. С этой целью мы их будем использовать», - заключил министр.