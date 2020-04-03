Свыше 20 тыс. школьников будут получать задания через «Казпочту»

Вице-министр образования и науки Рустем Бигари и председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов обсудили механизм сотрудничества по дистанционному обучению. Школьникам, которые проживают в отдаленных селах и не имеют возможности обучаться посредством интернета, а таких в стране более 20 тыс., будут доставлять на дом учебные материалы и отправлять выполненные задания педагогам, сообщает «Казинформ ».

Для этого стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Данные школьников предоставят представители управления образования областей и городов республиканского значения, а учебные материалы будут доставлены им через отделения «Казпочты». При этом родителям не нужно платить за услуги почтовой связи.

Отмечается, что школьники будут получать задания на бумажном носителе с соблюдением всех норм санитарной безопасности. «Казпочта» обеспечит «своевременную доставку учебных материалов, направляемых от педагога к школьнику и обратно».

Напомним, что МОН предлагает несколько вариантов проведения дистанционного обучения в IV четверти: занятия через радио и телеуроки, использование образовательных интернет-ресурсов, традиционный формат обучения в определенных малокомплектных школах через «Казпочту».