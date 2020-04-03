Кардинального ухудшения в экономике Казахстана из-за коронавируса не будет – Миннацэкономики

В министерстве национальной экономики считают, что пандемия коронавируса не нанесет кардинального ухудшения экономике Казахстана. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил вице-министр ведомства Мади Такиев.

«У нас сегодня нет таких оценок, что у нас будет кардинальное ухудшение в экономике. Поэтому правительство по поручению главы государства принимает ряд мер для устранения тех негативных явлений. Международные эксперты и министерство национальной экономики ожидает, что большого негативного отрицательного эффекта на экономику не будет. Меры, которые мы сегодня осуществляем, они помогут в этом году и в следующем получить хорошие результаты», - уверен Такиев.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, сколько предпринимателей по стране уже прекратили работу, и какое количество вынуждены будут закрыться из-за финансовых потерь, вице-министр признал, что таких подсчетов в ведомстве не делали.

«Интересный вопрос. Под подсчету хотел бы отметить, что буквально две недели, как у нас объявлено ЧП. За период мы пока не просчитывали, посмотрим по представлению отчетов. К концу года дадим такую цифру», - сказал он.